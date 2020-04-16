شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الخميس.. الأخبار المتوقعة 16 أبريل 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي لبحث ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، فيما يخص مواجهة فيروس كورونا المستجد حيث يناقش المقترحات الخاصة بتطبيق تلك الإجراءات خلال يوم أجازة شم النسيم الموافق الاثنين المقبل، لضمان التزام المواطنين بقرارات حظر التحرك.

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية ندوة تفاعلية عن بعد (Online) عن النظم الصحية وتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث سيكون في مقدمة المتحدثين فيها، الأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية.

تستأنف شركتا طيران «بامبو إيروايز» و«فيت جيت إير» الفيتناميتان، الرحلات الداخلية، وذلك عقب انتهاء فترة تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي التي فرضتها حكومة فيتنام لمدة 15 يوما.

بدء تنفيذ خطة إجلاء المواطنين الكويتيين من الدول الخليجية والعربية عبر الرحلات القادمة أو المغادرة للكويت التي تم الترتيب لها مع وزارتي الصحة والخارجية الكويتيتين، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وغيرها من مؤسسات الدولة؛ وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وإيجاد أفضل السبل التي تصب في تسهيل إجراءات القادمين من الخارج، وكذلك المغادرين من الكويت، مع مراعاة وقاية العاملين من الإصابة أو انتقال العدوى لهم.

تفرض الحكومة الأردنية حظر تجول شاملا في جميع محافظات ومناطق المملكة، لمدّة 48 ساعة، ابتداءً من منتصف ليل الخميس / الجمعة وحتى منتصف ليلة السبت / الأحد المقبلة، للحفاظ على سلامة المواطنين وصحتهم من فيروس «كورونا المستجد»، وتمكين فرق التقصي الوبائي من تكثيف دورها وجهودها، إضافة إلى إجراء أكبر عدد ممكن من الفحوصات للكشف عن أي حالات إصابة أو اشتباه.

تعرض وزارة الثقافة، على قناتها على موقع «يوتيوب» ضمن المبادرة الإلكترونية «خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك»، حفلا للفنان محمد الحلو يضم باقة متنوعة من أغانيه.

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