شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يتلقى تقريرًا حول جهود حماية الإنتاج الزراعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من مركز البحوث الزراعية حول جهود النشاط الإنتاجي خلال شهر مارس لمعهد أمراض النباتات، في ظل الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة للوقاية من فيروس كورونا، مع الاستمرار في الجهود العلمية والبحثية التي تحقق تطوير القطاع الزراعي.

وقال الدكتور أشرف خليل، مدير المعهد، في تصريحات صحفية، الخميس، إنه تم فحص 566 رسالة تقاوي وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحيتها من الناحية المرضية، وفحص 58 عينات نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية ووسائل المكافحة ضمن جهود الجيش الأخضر في الدفاع عن الثروة الزراعية المصرية من الأمراض التي تهددها.

أضاف «خليل» أنه تم الاشتراك في أعمال 22 لجنة لفحص نباتات واردة من الخارج بموانئ الوصول المختلفة من الناحية المرضية، بالإضافة إلى فحص 85 مزرعة لبيان خلوها من الأمراض، وفحص 8 طرود بهم تقاوي بذور مختلفة.

وأوضح مدير معهد أمراض النباتات أنه في إطار ما يقوم به الباحثون والجيش الأخضر من العلماء والكوادر البحثية، فقد تم تنظيم عدد من الزيارات الميدانية الحقلية منها المرور على زراعات القمح بالمحافظات المختلفة للوقوف على الحالة المرضية قبل بدء موسم الحصاد، والمرورعلى زراعات الخضر بالمحافظات المختلفة لرصد الحالة المرضية فضلا عن زيارة ميدانية إلى منطقتي توشكى وشرق العوينات لتفقد زراعات النخيل التابعة للشركة الوطنية بالقوات المسلحة.

وأشار «خليل»، إلى تنظيم عدد من الزيارات الميدانية للمرور على زراعات بنجر السكر بمحافظتي كفر الشيخ والبحيرة لمتابعة الحالة المرضية، والمرور على النباتات الطبية والعطرية بمشاتل حصا لبان بمحافظة البحيرة لرصد الحالة المرضية، بالإضافة إلى زيارة ميدانية لشركة الدقهلية لفحص شحنة بطاطس بثلاجات الفاو بالاشتراك مع معهد البساتين.

ولفت مدير معهد أمراض النباتات إلى المرور على زراعات الطماطم في محافظة المنيا بالاراضي الواقعة في نطاق مركز المنيا لرصد على الحالة المرضية، والمرور على نباتات الكمون بمحافظة بنى سويف في محطة بحوث سدس للوقوف على الحالة المرضية، بالإضافة إلى المرور على زراعات البابونج بمحافظة بنى سويف – قرية كفر ابو على التابعة لمركز ‏سمطا لمتابعة الحالة المرضية، والمرورعلى زراعات الكانيولا بمحافظة بني سويف بقرية كفر ابوعلى بمركز سمطا لمتابعة الحالة المرضية.

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