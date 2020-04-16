شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفقي: فيروس كورونا أخطر على العالم من الحربين العالميتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، إن زيارة وزيرة الصحة إلى الصين وإيطاليا في أزمة كورونا شيء رمزي يدل على وقوف مصر بجانب الدولتين، مشيرًا إلى أن مساعدات مصر للدول سيكون لها أثر إيجابي في تحسين العلاقات.

أضاف «الفقي»، خلال لقائه مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على فضائية «إم بي سي مصر»، الأربعاء، أن فيروس كورونا المستجد من أخطر المصائب للعالم وأخطر من الحربين العالميتين الأولى والثانية.

وأوضح «الفقي» فيما يتعلق بحادث الأميرية الذي أسفر عن استشهاد المقدم محمد الحوفي، الثلاثاء، أنه حادث سخيف ومؤلم، مشيرًا إلى أن الدولة تحاول القيام بتوجيه ضربات استباقية للإرهاب.