شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 52 تعديًا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن الحملات المكثفة التي تشنها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء في جميع مراكز المحافظة بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية أسفرت عن إزالة 52 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك الدولة.

وشدد المحافظ، في تصريحات، الأربعاء، على التصدى بحسم وإزالة كل بناء مخالف للقانون، مناشدا كل مشترى يرغب في شراء أي وحدة سكنية، التأكد من صدور ترخيص لها من الإدارة الهندسية المختصة، كما ناشد المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات مباني عبر الأرقام المخصصة (غرفة العمليات على الخط الأرضي 3341233، وخدمة الواتس آب ( 01277073412 أو 01140569913).

وأكد أن حملات الإزالة مستمرة على مدار اليوم بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة وبالتنسيق مع مديرية الأمن، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء بالقضاء على كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم مع المخالفين.