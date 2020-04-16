شكرا لقرائتكم خبر عن العائدون من أمريكا يغادرون مرسى علم إلى القاهرة بعد انتهاء الحجر الصحى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، أن الحجر الصحى، للمجموعة الأولى للمصريين العائدين من أمريكا، والذين تم إقامة الحجر الصحي لهم بأحد فنادق مدينة مرسى علم، ينتهى غد الجمعة.

وأضاف المصدر لـ"الخليج 365"، أن من المقرر أن تم تجهيز طائرة تابعة لمصر للطيران لنقل المصريين الذين انتهت فترة الحجر الصحى لهم، من مطار مرسى علم الدولى إلى مطار القاهرة غدا الجمعة، بعد الانتهاء من حجر صحي مدتة 14 يوما .

وتابع : المصدر أن المجموعة الثانية من المقرر ان تغادر يوم الأحد المقبل أيضا علي متن طائرة من مطار مرسي علم لمطار القاهرة، بعد إنهاء الحجر الصحي لهم لمدة 14 يوما .

وصلت يوم الأحد الموافق 5 أبريل إلى مطار مرسى علم الدولى، ثانى الرحلات الاستثنائية لشركة مصر للطيران، التى تقل علي متنها مجموعة من المصريين العالقين في أمريكا لنقلهم لمصر، بعد تفشى فيروس كورونا المستجد فى أمريكا، وتصدرها المركز الاول عالميا من حيث عدد الإصابات .

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هبطت طائرة مصر الطيران لمطار مرسي علم الدولي، قادمة من واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن خطة الدولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وإعادة المصريين العالقين خارج مصر .

وأقلت طائرة مصر للطيران القادمة من واشنطن قرابة 250 شخصا من المصريين العالقين بأمريكا بينهم نحو 49 طالبا مصريا، ما بين أعمار 15 إلى 17 عاما كانوا يدرسون هناك من خلال منح دراسية.

وبمجرد وصول العالقين فى امريكا لمطار مرسي علم الدولى بدأت عملية إجراءات الفحص الطبي والتعقيم وكذلك تعقيم الحقائب، حيث تتم عمليةً النزول والتعقيم لمجموعات فى كل مجموعة 20 شخصا، استعدادًا لنقلهم للحجر الصحي داخل احد فنادق مدينة مرسي علم، لإقامة الحجر الصحي لمدة 14 يوما.