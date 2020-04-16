البحوث الفلكية: 9 لجان لرصد هلال رمضان بالتنسيق مع الإفتاء وهيئة المساحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور جاد القاضى رئيس المهد القومى للبحوث الفلكية، أن المعهد يستعد بتجهيز لجان لرصد هلال شهر رمضان المعظم لعام 1441 هجريا، بالتنسيق مع دار الإفتاء وهيئة المساحة.

وأوضح رئيس المهد القومى للبحوث الفلكية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المعهد يستعد بتجهيز 9 لجان لرصد هلال شهر شعبان، من بينها لجان بتوشكى وسوهاج والقاهرة ومطروح والغردقة وجنوب سيناء، لافتا إلى أن كل لجنة تضم ممثلين عن معهد الفلك ودار الإفتاء وهيئة المساحة.

يذكر أن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ينظم ندوة علمية بعنوان "رؤية هلال رمضان بين الشرع والعلم" وذلك بمقر المعهد الرئيسى بحلوان، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم، تم بثها عن طريق الشبكة العنكبوتية من خلال موقع المعهد الالكترونى (www.nriag.sci.eg)، في ظل للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة للحد من انتشار جائحة كورونا.

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وكشفت الحسابات أن هلال شهر رمضان يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الرابعة والدقيقة 26 صباحا بتوقيت القاهرة يوم الخميس 23 أبريل وهو اليوم التالى ليوم الرؤية.



ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الأربعاء 29 من شعبان 1441 هجريا الموافق 22 أبريل الجارى وهو يوم الرؤية فى مدينة القاهرة وكذلك فى جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية، حيث تشير الحسابات المبدئية أن الخميس 23 أبريل هو المتمم لشهر شعبان لعام 1441 هجريا، وتكون غرة شهر رمضان المعظم لعام 1441 هجريا فلكيا يوم الجمعة 24 أبريل.



ووفقا للحسابات فعدة الشهر ستكون 30 يوما أول أيامه فلكيا الجمعة 24 أبريل ، وأخر أيامه السبت 23 مايو، ويكون أول أيامه هو أقلها من حيث عدد ساعات الصيام بـ 15 ساعة و3 دقائق، حيث يؤذن لصلاة المغرب الساعة 6.28 ، أما أخر أيامه سيكون أطولها من حيث عدد ساعات الصيام بـ15 ساعة و 51 دقيقة ويؤذن لصلاة المغرب الساعة 6:47 .