شكرا لقرائتكم خبر عن المنشآت السياحية تبدأ رد 50% من اشتراكات الأعضاء عن العام الحالى كدعم مالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ غرفة المنشآت السياحية إجراءات رد قيمة 50% من اشتراكات الأعضاء التى قاموا بتسديدها للعام 2020، كمساهمة من الغرفة لأعضائها لتجاوز تلك الظروف الصعبة التى يمر بها القطاع نتيجة إجراءات الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ويأتى ذلك الإجراء بعد قرار مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية برئاسة عادل المصرى، الأخير بإعفاء جميع المنشآت السياحية الأعضاء بالغرفة من نسبة 50% من قيمة اشتراكاتهم بالغرفة عن العام الحالى 2020، وذلك للتخفيف من الأعباء المالية التى تتحملها المنشآت.

ولفتت الغرفة إلى أنها سترد قيمة 50 % من الاشتركات للمنشآت التى سددت قيمة الاشتراكات كاملة خلال الفترة السابقة من العام الحالى وذلك بالتنسيق مع الجهاز الإدارى للغرفة .

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وكان عادل المصرى رئيس غرفة المنشآت السياحية أكد أن الغرفة تعمل على تجميع وحصر بيانات العاملين بالمطاعم ورواتبهم، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية والقرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية لدعم الفئات المتضررة من العاملين بقطاع السياحة.

وأشار إلى إنه قد تم تشكيل مجموعة عمل مع جميع رؤساء الغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، للتقدم للحكومة المصرية بطلبات لدعم المنشآت السياحية والعاملين بها، وحيث أنه جاري دراسة بعض الإجراءات لمساندة قطاعات الدولة المتضررة من الأزمة ومنها العاملين بالقطاع السياحى.

وأشار المصرى إلى إنه فى إطار التسهيلات ومنعاً للتزاحم ووفقاً للقرارات التنظيمية الصادرة بمنع التجمعات، فقد قررت الغرفة قيام المنشأة باستيفاء نموذج اعدته الغرفة الكترونيا لهذا الغرض تسهيلاً على المنشآت، ومنع توافد مندوبيها إلى مقر الغرفة لتسليم هذه المستندات .

وكانت غرفة المنشآت السياحية قد اعلنت بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار والاتحاد المصري للغرف السياحية، عن تقديم دورات تدريبية للشيفات والطهاة عن طريق الفيس بوك، حيث سيتم تقديم حلقات نقاشية للطهاة المحترفين واصحاب المطاعم لايڤ، وستشمل الحديث عن سلامة الغذاء.