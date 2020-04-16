ملابس وقاية و10 آلاف كاشف كورونا.. ماذا أهدت الصين لمصر اليوم؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

كشفت وزارة الصحة والسكان تفاصيل شحنة المستلزمات الطبية التي أهدتها الصين لمصر في أولى ساعات صباح اليوم الخميس.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن استقبال الشحنة التي ضمت مستلزمات طبية الوقائية وكواشف لفيروس كورونا المستجد، هدية من جمهورية الصين الشعبية، إلي جمهورية مصر العربية، في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون لمكافحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19).

ووجهت وزيرة الصحة والسكان، الشكر لجمهورية الصين الشعبية حكومة وشعبا على هديتها لمصر، مؤكدة على قوة العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيدة بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الصين لحماية شعبها وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، والتي ساهمت بشكل كبير في الحد من انتشار الفيروس.

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وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الشحنة تبلغ 4 أطنان تتضمن مستلزمات طبية وقائية منها 20 ألف كمامة N95، و10آلاف من ملابس الوقاية، بالإضافة إلى 10آلاف كاشف خاص بفحص الأحماض النووية لفيروس كورونا المستجد.

وحضر مراسم تسلم الشحنة، بمطار القاهرة الدولى صباح اليوم الخميس، لياو ليتشيانج، السفير الصيني لدى مصر، والدكتور محمد شوقى، وكيل وزارة الصحة بالقاهرة ممثلا عن وزيرة الصحة والسكان". وأعرب شوقي عن شكره وامتنانه للجانب الصيني على المساعدات والدعم الذي تقدمه الصين لمصر.