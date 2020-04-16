شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البنك الزراعي: صرف 88 مليون جنيه لـ176 ألف من العمالة غير المنتظمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن إجمالي ما تم صرفه من منحة العمالة غير المنتظمة المتضررة من انتشار فيروس كورونا المستجد بلغ نحو ٨٨ مليون جنيه لنحو ١٧٦ ألف مستفيد بفروع البنك في القاهرة والمحافظات.

أضاف «فاروق» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن عملية الصرف مستمرة من الفروع المقررة حتى الخميس، ويجري الحصول على السيولة اللازمة للصرف من وزارة المالية أول بأول، لكنه لم يذكر إذا كان هناك اتجاه لتمديد موعد الصرف من عدمه.

وأوضح رئيس البنك الزراعي أن عملية صرف المنحة للعمالة غير المنتظمة تسير بانضباط وانتظام منذ البدء الاثنين، مؤكدا حرصه ومتابعته للتيسير على المواطنين في جميع أماكن الصرف وعدم الزحام، وتجهيز أماكن الانتظار للصرف.

وقام رئيس البنك ونائباه سامي عبدالصادق وتامر فاروق بجولات في العديد من المحافظات لمتابعة صرف المنحة للمستفيدين على مدى اليومين الماضيين.