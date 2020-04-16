شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: إجراء تحاليل الكاشف السريع للفرق الطبية في مستشفيات العزل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة بضرورة خضوع كافة الفرق الطبية قبل مغادرة والعودة إلى مستشفيات العزل لتحاليل الكاشف السريع للتأكد من إصابتهم بفيروس كورونا من عدمها.

وأكدت الوزيرة ضرورة متابعة الحالات التي استجابت لبروتوكولات العلاج وما زالت تحمل أعراض الإصابة مع استمرار إيجابية تحاليلهم، وذلك لنقلهم من مستشفيات العزل إلى بعض الفنادق ونزل الشباب وغيرها، مع استمرار المتابعة الطبية حتى سلبية التحاليل وتمام التعافى.

واطمأنت الوزيرة على تواجد فرق الدعم النفسى بشكل مستمر داخل مستشفيات العزل لتقديم الدعم المعنوى للأطقم الطبية والتواصل الفعال معهم، بالإضافة لوجود مسؤول من لجنة متابعة الإجراءات الوقائية التي تم تشكيلها لتعزيز سبل حماية الأطقم حيث يتولى الإشراف على إجراءات مكافحة العدوى.

وأشادت الوزيرة بكافة الأطقم الطبية العاملة في جميع المستشفيات وبأسرهم لما يبذلونه من جهد وإخلاص لحماية بلدهم.

وشددت الوزيرة على مواصلة الوزارة رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن «105»، و«15335» لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

من جهتها طالبت نقابة الأطباء، الوزيرة هالة زايد، والدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى، بإعلان بروتوكول محدد للعمل ومكافحة العدوى بمستشفيات الحجر الصحى وكذلك إعلان البروتوكول الملزم لكافة مستشفيات الحجر للحفاظ على سلامة الأطباء وحقوقهم المالية، عقب ورود شكاوى للنقابة من الأطباء بالمستشفيات.

كما طالبت النقابة بإجراء تحليل «PCR» قبل بدء العمل للتأكد من سلامة الطبيب، وعدم نقله العدوى لزملائه الذين سيحتجز معهم لمدة 14 يوما، ووجود تدريب على نظام العمل بمستشفى الحجر، وطبيعة تقسيم العمل بين أفراد الطاقم الطبى، وطرق مكافحة العدوى يتلقاه الأطباء قبل بدء العمل.

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وتساءلت النقابة عن وسيلة الاطمئنان على خلو الطبيب من العدوى قبل عودته لعمله بعد انتهاء مدة عمله بمستشفى الحجر، وهل تجرى مسحة واحدة بعد نهاية العمل، أم مسحتان بينهما 48 ساعة، أم عزل 14 يوما في المستشفى، أو المنزل، وإخطار جهة عمل الطبيب الأساسية حتى لا يتم اعتباره منقطعاً عن العمل، ما يعرضه لتوقيع جزاءات.

ولفتت النقابة إلى أنه كان معلوماً أن الطبيب سيتقاضى 20 ألف جنيه، ولكن هناك حديثا عن أن هذه المهمة تطوعية، أو بمقابل أقل كثيراً، ولذا يجب وضوح الرؤية بخصوص المعاملة المالية لأن هناك التزامات مالية على أي طبيب، مع ضرورة التخطيط لفترة التسليم والتسلم بين الطاقم الطبى والذى يليه، بما فيها الفترة التي يقضيها الطاقم الطبى القديم بعيداً عن المرضى «بعد إجراء المسحة»، وفترة التدريب للطاقم الجديد.