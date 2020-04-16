شكرا لقرائتكم خبر عن صلاة غائب وختمة القرآن لـ«ضحية كورونا» في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى عدد من أهالى قرية الحدين في مركز كوم حمادة صلاة الغائب في المنازل بالتزامن مع وصول جثمان أحد أبناء القرية الذي توفى متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا في مستشفى العزل بمدينة كفر الزيات في محافظة الغربية، فيما أدى نحو 20 من أسرة المتوفى صلاة الجنازة متباعدين عن بعضهم في المقابر مرتدين الكمامات.

وأكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة، أن عملية الدفن جرت وفق الاشتراطات الصحة الخاصة بضحايا الفيروس، لافتةً إلى أن رئيس المدينة ومأمور المركز، ومدير الإدارة الصحية، شاركوا في تشييع الجنازة، وقدموا واجب العزاء لأسرة المتوفى، وسط حضور أمنى لتأمين عملية دفن الجثمان، حيث استجاب الأهالى الذين كانوا يرغبون في أداء صلاة الجنازة لطلب رجال الشرطة بالانصراف من منطقة المقابر منعًا لوجود تجمعات.

وقال أحمد أبوإسماعيل، أحد أهالى القرية، إن 3 من أبناء شقيق المتوفى، أدوا صلاة الجنازة عليه في المستشفى وأنه تم نقل الجثمان في سيارة إسعاف، برفقة فريق من وزارة الصحة والذى قام بدفن المتوفى، كما تم تطهير سيارة الإسعاف عند وصولها، وتعقيم وتطهير المشاركين في الجنازة.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة بتطهير وتعقيم منزل المتوفى ومقابر القرية وعدد من الشوارع المحيطة، بينما قام شباب القرية بحملات لتطهير وتعقيم لشوارعها كما قامت الوحدة المحلية بتطهير المقبرة قبل وبعد وصول الجثمان.

وأشار عمرو صبرى المسلمانى، من أهالى قرية الحدين، إلى أن الأهالى أدوا صلاة الغائب في المنازل بالتزامن مع وصول الجثمان، مشيرًا إلى أن أبناء القرية جميعًا يشاطرون أسرة المتوفى العزاء في مصابهم الأليم ومصاب القرية كلها، حيث قرر عدد منهم ختم القرآن من أجل الفقيد، مؤكداً عدم اعتراض أي شخص على عملية الدفن.

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