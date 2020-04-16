شكرا لقرائتكم خبر عن «خطة البرلمان»: نناقش السيناريوهات المتوقعة لتأثير «كورونا» على الموازنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنها ستناقش أزمة انتشار فيروس كورونا وتأثيره على إيرادات الدولة قبل التطرق لموازنة العام المقبل 2021- 2020، وقال النائب ياسرعمر، وكيل اللجنة: «هناك أولويات فى عملية الصرف سيتم وضعها فى الميزانية المقبلة على خلفية كورونا، والتى أثرت على اقتصاديات الدولة فى مختلف المجالات».

وأضاف لـ«المصرى اليوم»، أن اللجنة ستناقش جميع السيناريوهات والمتوقعة لإيرادات الدولة، فى ظل توقع تغيرات كبيرة فى الاقتصاد المصرى والعالمى، مؤكدا أن كورونا ستؤثر القطاعين العام والخاص، ولهذا سنناقش تلك الموازنة بشكل مختلف عن الميزانيات السابقة.

وطالب وكيل لجنة الخطة والموازنة، الحكومة بإصدار عدة قرارات لدعم الصناعات المحلية والاهتمام الزراعة، وخفض سعر الفائدة إلى 6 % لتشجيع المشروعات الصغيرة، مع وضع السيناريوهات المتوقعة فى حالة سوء الأوضاع الاقتصادية، خصوصًا أن معظم دول العالم لن تصدر منتجاتها الزراعية إلا بعد سد حاجاتها فى السوق المحلية لمواجهة أزمة كورونا التى تعانى منها.

وقال مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة إن الـ100 مليار جنيه المخصصة لمواجهة كورونا التى أعلنت عنها الحكومة تم خصمها من الميزانية الحالية، مؤكدًا أن تأثير هذا الوباء على الميزانية سيظهر أثناء مناقشة موازنة عام 2020 -2021، وأضاف: «قبل ظهور كورونا كنا نسعى لتخصيص جزء كبير منها للتعليم والبحث العلمى والصحة، وبعد ظهور هذا الوباء وتأثيره على الاقتصاد فإننا سنخصص جزءا منه للصحة فقط، مع مناقشة جميع السيناريوهات المتوقعة فى الفترة المقبلة».

وتابع أن أزمة كورونا سيكون لها تأثير على قلة المتحصلات الضريبية، وبالتأكيد ستكون هناك زيادة فى الفجوة بين المصروفات والإيرادات، مشيرًا إلى أن اللجنة لديها رؤية تجاه هذه الفجوة وطرق تلاشيها، منها ترشيد الإنفاق وتوجيهه نحو خدمات تهم المواطن، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهربين من الضريبة واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل المتأخرات الحكومية لدى المواطنين.

وقال النائب طلعت خليل، عضو اللجنة، إن هذه الأزمة سيكون لها آثار فى منتهى الخطورة، على الاقتصاد ولابد أن نبحث أثناء مناقشة الموازنة المقبلة طرق للتعافى من آثار الفيروس، متوقعا زيادة نسبة البطالة حال تسريح عاملين فى بعض المؤسسات الخاصة.

Advertisements