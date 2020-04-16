شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف زيدان: «لا جماع ولا صيام وقت الوباء.. والشيوخ يقعدوا في بيوتهم علشان الدنيا متضيعش» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا الكاتب الروائي يوسف زيدان الشيوخ والفقهاء إلى الجلوس في بيوتهم وعدم الحديث عن الصوم في شهر رمضان، وذلك لحين انتهاء وباء كورونا «كوفيد 19».

وقال «زيدان» في لقائه مع برنامج التاسعة على قناة مصر الأولى، مساء الأربعاء: «أطباء الأمة العربية الإسلامية النوابغ قالوا بتجنب الصوم والجماع في زمن الوباء».

أضاف: «الحضارة الإنسانية تقوم على التراكم وليس الانتكاس، نحن نناقش البديهيات»، معتبرًا أن «الإفتاء والأزهر لا دخل لهما بالحديث عن زيادة المناعة في الصيام».

تابع: «لا يوجد شيء اسمه مؤسسة دينية. مفيس حاجة اسمها مؤسسة دينية في الإسلام، ولا يوجد ذكر للمؤسسة الدينية في القرآن».

مضى قائلًا: «في زمن الوباء لن اسأل الفقيه، بل اسأل الطبيب هل أصوم أم لا. على الشيوخ الجلوس في بيوتهم عشان الدنيا ما تضيعش».

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