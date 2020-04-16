شكرا لقرائتكم خبر عن زفة وشوكولاته وزغاريد.. أهالي قرية في الدقهلية يستقبلون متعافي من «كورونا» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل أهالي قرية كفر الصلاحات التابعة لمركز بني عبيد في الدقهلية، الأربعاء، أحد المتعافين من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بزفة سيارات، ووزعوا الشوكولاته وأطلقوا الزغاريد، احتفالًا بخروجه من مستشفى الحجر الصحي في تمي الأمديد.

واحتفل أهالي القرية بابنهم المتعافي الذي خرج بعد 10 أيام من مستشفى العزل في تمى الأمديد، لتماثله للشفاء من فيروس كورونا، وقاموا بعمل زفة سيارات للاحتفال بعودته سالما، وأطلق عدد من نساء القرية الزغاريد، ووزع آخرون الشيكولاته ابتهاجًا بتعافيه.