شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تشيد بكفاءة الأمن المصري ونجاحه في إحباط عملية الأميرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أشادت وزارة الخارجية السعودية بكفاءة أجهزة الأمن المصرية ونجاحها في إحباط عملية إرهابية وشيكة عبر الإطاحة بعناصر إرهابية كانت تخطط لأعمال تخريبية بالتزامن مع أعياد المسيحيين. وأكدت الخارجية السعودية، الأربعاء، وقوف بلادها الكامل مع مصر، ودعمها وتأييدها للإجراءات التي اتخذتها وتتخذها في سبيل المحافظة على أمنها واستقرارها وسلامة ومواطنيها. وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الشهيد محمد الحوفي ولحكومة وشعب مصر، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 2,505

تعافي 553

وفيات 183

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