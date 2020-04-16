شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة لتطهير مدينة طنطا بحضور المحافظ ورئيس شركة مياه الشرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الغربية حملة مكبرة لتطهير مدينة طنطا، في الساعات الأولى من صباح الخميس، في إطار الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

شارك في الحملة الكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، ودفعت شركة مياه الشرب والصرف بسيارات ومعدات الرش والتطهير، بجانب حملات التوعية بمدى خطورة الفيروس.

وقال المهندس عادل عطية، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف، إن الحملة تأتى في اطار المشاركة الفعالة للحملة القومية للحد من انتشار فيروس كورونا، باستخدام كافة الوسائل المتاحة بمشاركة قطاعي التشغيل والصيانة والدعم الفني.