شكرا لقرائتكم خبر عن دون مصلين.. البابا تواضروس يترأس قداس خميس العهد من دير الأنبا بيشوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس خميس العهد، الخميس، من دير القديس الأنبا بيشوى في وادى النطرون، دون حضور للمصلين.

وأعلن المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الأربعاء، أن صلاة القداس الإلهي تذاع عبر القنوات الدينية القبطية، وعلى الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة على «فيسبوك».