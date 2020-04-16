شكرا لقرائتكم خبر عن ولادة قيصرية ناجحة لسيدة مصابة بـ«كورونا» في مستشفى عزل كفر الزيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب بجامعة طنطا، رئيس مجلس إدارة مستشفيات طنطا الجامعية، نجاح فريق طبي من مستشفيات الجامعة في إجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وقال «غنيم» إن العملية جرت داخل مستشفى الحجر الصحي في كفر الزيات، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة وتوفير كل الأجهزة الطبية، مؤكدًا أن حالة الأم مستقرة، وحالة الطفل جيدة، وتم وضعه تحت الرعاية الطبية.

ووجه «غنيم» الشكر لكل أعضاء فريق الحجر الصحي في مستشفى كفر الزيات، وضم الفريق الطبى الذي أجرى العملية من طاقم التخدير: الدكتور مصطفى شهاب والدكتور محمد الملاح، ومدرسين مساعدين بطب طنطا.