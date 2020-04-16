شكرا لقرائتكم خبر عن تنشيط السياحة: تحليل بيانات زوار الجولات الافتراضية وجنسياتهم لقياس مدى نجاحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس أحمد يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن الهيئة تعمل على دراسة وتحليل بيانات الزائرين الإلكترونيين للزيارات الافتراضية التى أطلقتها وزارة السياحة والآثار منذ بداية الأسبوع الماضى.

وأوضح رئيس هيئة التنشيط لـ ”الخليج 365” أن الأرقام ستكشف عن مدى إقبال السياح بالخارج على الجولات الافتراضية واشتياقهم للمقصد السياحى المصرى، منوها إلى أنه سيتم تحليل البيانات والدول الأكثر إقبالا وهذا سيساهم بالتأكيد فى الترويج الفترة المقبلة.

كما أشار إلى أن نسب الإقبال ستؤكد أن الحملة حققت أهدافها التى تمت من خلالها وفى مقدمتها أن نصل لكل انحاء العالم وكل الشعوب وان يظل المقصد المصرى عالق بالأذهان، وان نخلق لديهم الحماس لزيارة مصر فور انتهاء الازمة مباشرة".

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وأوضح يوسف أن الهيئة تكثف خلال هذه الفترة العمل من خلال السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعى، لافتا إلى أن الهيئة تطلق كل يوم مساء زيارة افتراضية جديدة لموقع أثرى جديد فى مصر.

ولفت إلى أنه يجب ان نتعامل مع العالم، ويجب أن يظل زوارنا يتذكرون المقصد السياحى المصرى، مشيرا إلى أن الهيئة تقوم ببث رسائل طمأنة للسياح من خلال التأكيد على تطهير وتعقيمم الفنادق والمناطق السياحية.

كما تؤكد الهيئة فى رسائلها على السياح أنه فور عودة الحركة لا داعى للقلق من زيارة بلادنا، فمصر مقصد سياحى أمن، ونحن بالفعل نعمل بشكل جيد مع قطاع الشركات والفنادق فى هذا الامر. ونوه إلى أن الهيئة بثت بالفعل عدد من الرسائل لنطمئن العالم اننا نتخذ كافة الإجراءات الصحية اللازمة لتشجيع السائحين على زيارة مصر بمجرد عودة السياحة.

كما قال : "أن الهيئة تعقد عددا من الاجتماعات لبحث اجراءات اضافية جديدة لزيادة تفاعل الجمهور مع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعى.