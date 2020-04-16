شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المضبوطات بحوزة المتهم رقم 101 بـ "أنصار بيت المقدس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سطرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، كلمة النهاية فى محاكمة المتهمين بـ"أنصار بيت المقدس"، بعد إيداع حيثيات حكمها القاضي بالإعدام شنقا للإرهابى هشام عشماوى و36 آخرين، وأحكام ما بين المؤبد والمشدد لـ 157 متهما بتهمة ارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

وتناولت الحيثيات تقرير الأدلة الجنائية حول المضبوطات التى عثرت بحوزة المتهم أسامة محمد يوسف رقم 101 بأمر الإحالة ومنها:

1 ـ مسدس حلوان بماسورة مششخنة عيار 9مم طويل كامل وسليم وصالح للاستعمال وبه سن محوى بمقدمة الماسورة لإمكانية تركيب كاتم صوت، و6 طلقات عيار 9 مم طويل كاملة وسليمة وصالحة للاستعمال، وتستخدم على المسدس موضوع الفحص.

2 ـ قنبلة يدوية دفاعية مزودة بمجموعة التشغيل الخاصة بها وتحوي عبوتها الأساسية مادة ثلاثي نيتروتولوين (TNT) شديدة الانفجار، وكذا نصف قالب أصفر اللون لذات المادة ـ ثلاثي نيتروتولوين ـ والمنصوص عليها بالبند رقم 20 من قرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 بشأن إعادة حصر المواد المفرقعة والتي تعتبر في حكم المفرقعات.

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3 ـ جسم أسطوانى الشكل فضي اللون عبارة عن مفجر حراري تحوي عبوته الأساسية المواد المفرقعة البادئة وهي خليط من مادتي فلمينات الزئبق، وأزيد الرصاص المنصوص عليهما بالبندين رقمي 1 و2 من قرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 بشأن إعادة حصر المواد المفرقعة والتي تعتبر في حكم المفرقعات.

4 ـ دائرة كهربائية عبارة عن دائرة تفجير بالتوصيل المباشر (انتحارى) حيث يتم وضع مفتاح الأمان على وضع التشغيل وحال الضغط على مفتاح الأمان يتم غلق الدائرة الكهربائية وتوصيل التيار إلى المفجر.

5 ـ صندوق من الورق المقوى ملصق به عدد من البلي المعدنى.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة.