شكرا لقرائتكم خبر عن جوجل يوجة التحية لموظفى قطاع الغذاء لدورهم فى ظل تفشى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقديرا لجهودهم الكبيرة والعمل فى ظل انتشار فيروس كورونا، وجه محرك البحث الشهير جوجل التحيه لجميع موظفي قطاع الغذاء، حيث قام بتغيير اللوجو الخاص به فى الصفحة الرئيسية لتوصيل رسالة شكر لهم.

وأضاف محرك البحث جوجل إلى اللوجو الرئيسي سيارة نقل، رسوم على هيئة شيف يقف أمام الفرن، وقلب متحرك وبمجرد الاقتراب إليها بالفأرة تظهر عبارة شكرا لجميع موظفي قطاع الغذاء.



محرك البحث جوجل

ويواصل محرك البحث الشهير هذه السلسلة من التعبير الثناء من خلال توجيه الشكر لجميع العاملين بمجالات لها دور فى المساعدة للحد من نمو الفيروسات التاجية، وذلك عن طريق سلسلة من رسومات الشعار المبتكرة من Google خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك بعدما وجه الشكر خلال الأيام الأيام الماضية لعدد من الوظائف الأخرى مثل العاملين فى المجال الصحى والباحثين، والأطباء والممرضات، والعاملين فى خدمات الإسعاف والطوارئ.

ويشار إلى أن محرك البحث جوجل كان قد نشر على صفحته الرئيسية، من قبل 5 نصائح للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وذلك فى ظل نمو سريع فى عدد ضحايا الفيروس التاجى حول العالم.

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وفى محاولة للمساهمة لتوعية الناس بالوقاية من خطر فيروس كورونا المستجد، أجرى محرك البحث جوجل تعديلًا على لوجو صفحته الرئيسية لتتحول حروف كلمة "google" لتعبر عن الأنشطة التى يمكنها ممارستها أثناء العزل المنزلى، مثل القراءة، وممارسة الرياضة فى المنزل، وسماع الموسيقى، وغيرها من الأنشطة التى يمكن ممارستها داخل المنزل، وقال محرك البحث الشهير، "البقاء فى المنزل.. إنقاذ الأرواح.. ساعد فى إيقاف الفيروس التاجى".