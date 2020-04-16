شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» للطلاب وأولياء الأمور: الامتحانات الإلكترونية للتدريب ولا داع للقلق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أن الامتحانات الإلكترونية تدريبية بدون درجات، داعياً الطلاب وأولياء الأمور إلى عدم القلق حال حدوث أى مشكلة تقنية، لأن الهدف هو البحث عن المشكلات وحلها قبل الامتحانات المقررة فى مايو المقبل.

يأتى ذلك فيما واصل طلاب الصف الأول الثانوى فى عدد من المحافظات أداء امتحان الفيزياء ضمن الاختبارات التجريبية عبر أجهزة التابلت من المنزل، وذلك لطلاب محافظات القاهرة، المنوفية، كفر الشيخ، الفيوم، الأقصر، البحر الأحمر، سوهاج، قنا، أسوان، شمال وجنوب سيناء.

وبدأ طلاب محافظتى الجيزة، والغربية، الدخول من الساعة ١٠ صباحاً وذلك لتخفيف الأحمال على منصة الامتحانات، وطلاب محافظات الدقهلية، القليوبية، البحيرة، بنى سويف، الإسماعيلية، السويس، مطروح الساعة ١٢ ظهراً ومحافظات: الشرقية، الإسكندرية، المنيا، أسيوط، دمياط، بورسعيد، الوادى الجديد الساعة 2 ظهراً.

وشكلت وزارة التربية والتعليم غرف عمليات مركزية بالوزارة وبالمديريات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات وحل أى مشكلات، حيث أعلنت غرفة عمليات مديرية القاهرة، انتظام عملية التوقيع الإلكترونى لطلاب أولى ثانوى الذين يؤدون الامتحان التجريبى فى مادة الفيزياء إلكترونياً من المنازل على منصة الامتحان.

وفى سياق أخر حذرت الوزارة المدارس الخاصة، من حرمان الطلاب من خطة التعلم عن بعد وإجراء الأبحاث الإلكترونية بسبب تأخر سداد المصروفات الدراسية، مؤكدة فى خطاب رسمى للمديريات التعليمية أنه تلاحظ فى الآونة الأخيرة تكرار شكوى أولياء الأمور من قيام بعض المدارس الخاصة بحجب الخدمات الإلكترونية التى تقدمها للطلاب للضغط على الآباء لسداد المصروفات أولاً، منبهة إلى أنه لا يجوز حرمان الطلاب من أداء الامتحانات أو ما يتعلق بها بسبب عدم سداد المصروفات، وشددت على ضرورة التزام المدارس الخاصة بأحكام القرار الوزارى رقم 70 لسنة 2020 فيما يتعلق بتقييم الطلاب فى ظل ظروف تعليق الدراسة، وإجراء الأبحاث وغيرها.

من جانبه أصدر الوزير الدكتور طارق شوقى، قراراً وزارياً بضوابط وسن القبول للطلاب ذوى الإعاقة البسيطة بمختلف المراحل التعليمية بمدارس التعليم العام والفنى والتحويل إلى مدارس التربية الخاصة.

ونص القرار على أنه يمتد سن الالتحاق للتلاميذ ذوى الإعاقة البسيطة بالصف الأول الابتدائى بمدارس الدمج من 6 إلى 12 سنة فى أول أكتوبر من العام الدراسى ويجوز فى حالة وجود أماكن شاغرة بالمديرية النزول بالسن لـ5 سنوات مع عدم الإخلال بالضوابط، كما يمتد سن الالتحاق للطلاب ذوى الإعاقة البسيطة المدمجين بالصف الأول الإعدادى بالمدارس حتى 18 سنة فى أول أكتوبر من العام الدراسى، كما يمتد سن الالتحاق للطلاب ذوى الإعاقة البسيطة المدمجين بالصف الأول الثانوى بالمدارس حتى 21 سنة.

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وتضمن القرار أنه يسمح بقبول الطلاب ذوى الإعاقة البسيطة المحولين من مدارس التعليم العام والفنى إلى مدارس التربية الخاصة إذا انطبقت عليهم شروط القبول وفقاً لنوع الإعاقة، كما أن القرار يسرى على طلاب التعليم الفنى المدمجين والصادر بشأنهم القرار الوزارى رقم 229 لسنة 2016.