شكرا لقرائتكم خبر عن وصول شحنة إمدادات طبية من الصين إلى مطار القاهرة (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت وزارة الصحة والسكان وصول شحنة من الإمدادات الطبية والوقائية من جمهورية الصين الشعبية إلى مطار القاهرة الآن. يأتي ذلك في في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين للتصدي لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19». وأعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، تسجيل 155 إصابة جديدة و5 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد. وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 2505 حالة، والوفيات إلى 183 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين 553 حالة. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 2,505

تعافي 553

وفيات 183

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