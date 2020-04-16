شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان أحمد دياب عن عمر يناهز 75 عامًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت نقابة المهن التمثيلية، مساء الأربعاء، وفاة الفنان أحمد دياب عن عمر ناهز 75 عاما.
وقال عزوز عادل، عضو مجلس النقابة، إن الفنان أحمد دياب توفي بشكل مفاجئ، مساء الأربعاء، ومن المقرر تشييع الجثمان ظهر الخميس.
ولد أحمد دياب 9 أغسطس 1945، وتزوج من ابنة الفنان رشدي أباظة قبل دخوله عالم الفن وقتها، لكنه انفصل منذ فترة كبيرة عنها، ويربطهما ولد.
شارك «دياب» في العديد من الأعمال الدرامية آخرها دور وزير الثقافة مع عادل إمام بمسلسل «عفاريت عدلي علام»، والجزء الثاني من مسلسل الجماعة.
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