شكرا لقرائتكم خبر عن والد الشهيد محمد الحوفي: أحفادي سيأخذون بالثأر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال فوزي الحوفي، والد الشهيد المقدم محمد فوزي الحوفي، الذي استشهد في أحداث إطلاق النار بين الأمن وعناصر إرهابية في منطقة الأميرية، الثلاثاء، إن ابنه ذهب شهيدًا لله، وأن مصر سوف تنجب غيره من بينهم أحفاده للأخذ بالثأر.
أضاف «الحوفي»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الأربعاء، أن ابنه كان قدوة حسنة وأمينًا في عمله.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي نعى وفاة الشهيد المقدم محمد الحوفي، وتقدم بالتعازي لأسرته، وتمنى الشفاء لمصابي الشرطة.
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