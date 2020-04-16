شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: قرارات جديدة غدًا بشأن «شم النسيم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة ستصدر قرارات جديدة، الخميس، بشأن الاحتفال بيوم شم النسيم، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

أضاف «سعد»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على فضائية «إم بي سي مصر»، الأربعاء: «انتظروا قرارات جديدة غدًا بعد اجتماع مجلس الوزراء بشأن يوم شم النسيم».