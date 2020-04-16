شكرا لقرائتكم خبر عن روشتة حول طرق وتسميد أشجار الموالح لمزارعى البرتقال.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر"الخليج 365"، عددا من الإرشادات والتوصيات الفنية التى أصدرتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بقطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة لمزارع حدائق الموالح، خلال الشهر الجارى لزيادة الإنتاج والمعروض بالأسواق وزيادة الصادرات.

ومن أهم التوصيات الفنية الشهرية الخاصة بحدائق الموالح "البرتقال"

ـ المحافظة علي انتظام فترات الرى خلال الموسم علي حسب الظروف الجوية وطبيعة التربة، مع الحرص على الرى فى موجات الطقس الحارة.

ـ التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة بالعزيق اليدوي حيث لا ينصح بعملية العزيق العميق خلال هذه الفترة.

ـ التسميد في حالة الأراضي التي تروي بالغمر: يضاف من 100 إلى 150 كجم سلفات نشادر للفدان.

- التسميد في الأشجار التي تروي بالتنقيط يضاف مع الرى كالتالى.

ـ الرية الأولى: 2 لتر حامض هيوميك للفدان.

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ـ الرية الثانية: 2 كجم نترات كالسيوم للفدان.

ـ الرية الثالثة: 1.5 لتر حامض نيتريك للفدان.

ـ الرية الرابعة: 3 كجم سلفات نشادر + 5و1لتر كجم سلفات ماغنسيوم للفدان.

ـ الرية الخامسة: 3 كجم سلفات بوتاسيوم + 2 لتر حامض فوسفوريك للفدان.

- الرية السادسة: 3 كجم سماد مركب 19 /19 /19 للفدان.

-الرش الورقى يتم الرش بالعناصر الصغري من ( حديد + زنك + منجنيز مخلبى + برون + مولبينديم" ويفضل العناصر المخلبية علي حسب التوصيات بالنسب المقررة للاستخدام.

- يجب فحص النموات الحديثة ورصد ومكافحة إي إصابات بالحشرات الثاقبة الماصة ( من – تربس – جاسد ) و صانعات الأنفاق تباعا للتوصيات الموصي بها من قبل مكافحة وزارة الزراعة.