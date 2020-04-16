شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الطريقة المثلى لتعقيم التكيف × 5 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد ”الخليج 365” لقرائه بعض الخطوات البسيطة التى يجب اتباعها لضمان الاستخدام الأمثل لمبرد الهواء " التكييف" وجعله مستعد لموسم الصيف مع تجنب ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء مع بدء ارتفاع درجات الحرارة علاوة على تعقيم الجهاز بشكل سليم للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

وفيما يلي أهم الخطوات التى يجب اتباعها للتأكد من كفاءة التكييف قبل موسم الصيف:

1. تعقيم أجهزة التكييف للوقاية من فيروس كورونا، وفقا لـ"دليل الوقاية من فيروس كورونا"، الذي أصدرته الحكومة الصينية عن تجربتها فى مكافحة الفيروس، حيث يعتبر تعقيم التكيف هام للوقاية من فيروس كورونا، خاصة فى حالة تواجده بمنطقة العمل، لذلك يجب إتباع الخطوات التالية:

- إذا كان ملف مروحة نظام التكييف المركزى يعمل بشكل طبيعى، يجب تطهير منفذ إمداد الهواء ومخرج الهواء المرتجع بانتظام، ويجب استخدام نظام الهواء النقى فى التكييف المركزى بشكل طبيعى.

- أما في حالة انتشار الوباء، فلا توقف تشغيل المروحة، ويجب إغلاق فرع العادم بعد إخلائه من الموظفين، كذلك يجب إغلاق نظام عادم الهواء النقى بعد فترة التشغيل، ويجب تطهير نظام الهواء بالكامل لضمان تشغيل نظام الهواء النقى بالكامل.

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2. فحص مجارى الهواء الخاصة بالجهاز.

3. التأكد من نظافة الوحدة الخارجية من الأتربة والحطام والعشب الصغير وما إلى ذلك.

4. معاينة خطوط التبريد.

5- تغيير الفلاتر أو تنظيفها لأن تراكم الأتربة فى الفلتر سيقلل من كفاءة التكييف.