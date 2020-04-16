شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع سيدتين فى انهيار عقار وسط الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقت قبل قليل، سيدتان مصرعهما فى انهيار عقار مكون من 3 طوابق انهيار بمنطقة محرم بك وسط الإسكندرية، وتوجهت سيارات الحماية المدنية والإسعاف وقوة من قسم محرم بك لمكان الانهيار.

كان قسم شرطة محرم بك، قد تلقى بلاغ بانهيار عقار مكون من 3 طوابق، ووجود محتجزين تحت الأنقاض، شارع الحياتي متفرع من عثمان جلال بقرب من ميدان الرصافة.

توجهت قوات الأمن والحماية المدنية والإسعاف لمكان الانهيار، وتبين انهيار الطابق الأخير أولا واعقبه بعد ذلك انهيار العقار كله، ووجود سيدتان تحت الأنقاض محتجزتان.

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تمكنت قوات الحماية المدنية من انتشالهن من تحت الأنقاض وتبين وفاتهن عقب انهيار العقار عليهن، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

يذكر أن وفقا للاحصائية الاخيرة التى أجرتها محافظة الإسكندرية، لبيان العقارات التى تمثل خطورة على أرواح السكان، تبين أن حى وسط التابع له منطقة "كوم الدكة "يوجد به 916 عقار أيل للسقوط، ووفق الاحصائية تنوعت أسباب عدم تنفيذ قرارات الازالة ما بين صعوبة فى التنفيذ حرصا على أساسات العقار فى حالة تخفيف الاحمال ، يوجد عقارات مأهولة بالسكان و يرفضون الاخلاء، بالإضافة إلى وجود بعض العقارات لديها نزاع قضائى.

وبدأ حى وسط الإسكندرية فى شن حملات متتالية لهدم العقارات الايلة للسقوط مع بداية فصل الشتاء، وكان لمنطقة كوم الدكة النصيب الاكبر فى تلك الحملات حيث قام الحى تحت إشراف رئيس حي وسط بأعمال هدم لعدد 6 عقارات تم تسليمها لمقاول المنشات الايلة للسقوط لما تمثلة خطورة داهمة علي الأرواح.