فيديو "محمد وياسمين" .. أول عيد زواج وأول مولود في الحجر الصحي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” تفاصيل احتفال زوجان مصابان بفيروس كورونا داخل الحجر الصحي بكفر الزيات،و لاستقبال مولودهما الأول بالمستشفي. في ظروف استثنائية وبشكل مختلف احتفل محمد وياسمين أبناء كفر الزيات، بعيد زواجهما الأول هذا العام داخل إحدى مستشفيات العزل ـ ما القصة؟ Advertisements أصيب الزوجان بفيروس كورونا المستجد، دخلا الحجر الصحي وقضيا فترة العزل تحت رعاية مكثفة من الأطقم الطبية لم تنته القصة عند هذا الحد، فاجىء أفراد الجيش الأبيض الزوجان واحتفلوا معهما بعيد زواجهما الأول داخل المستشفى، وقدموا تورتة وهدايا ووسط هذا المشهد كان هناك تفاصيل أخرى أكثر إثارة "الزوجة كانت حامل في شهرها التاسع ودخلت غرفة العمليات لوضع جنينها الأول، بعدما استعد أطباء المستشفي لاستقباله بملابس جديدة، وسماه والده يامن وأطلق عليه اسم كورونا الدلع، وأخيرا أعلن الزوج سلبية العينة الأولى وتحول إصابتهما من إيجابية لسلبية

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