أخبار × 24 ساعة..الصحة: تسجيل 155 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. وفيما يلى أبرز العناوين: الصحة: تسجيل 155 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و5 حالات وفاة "هنا مصر" أغنية تبرز بطولات صقور الداخلية فى التصدى للإرهاب وكورونا بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ 22 على التوالى.. وانتشار شرطى بالشوارع الصحة العالمية: 3 لقاحات لفيروس كورونا دخلت مرحلة التجارب السريرية إيطاليا تسجل 578 وفاة جديدة بفيروس كورونا و 2667 إصابة خلال 24 ساعة خال الشهيد محمد الحوفى: أنقذ مصر وكان لا يتأخر عن خدمة الوطن.. فيديو النقل: نقلنا بالسكة الحديد بالأمس 360 ألف راكب مع إجراءات الوقاية ضد كورونا مجموعة العشرين توافق على التجميد المؤقت لديون البلاد الأشد فقرا وزير الداخلية يزور أبطال الشرطة مصابي حادث الأميرية الإرهابي (صور) مستشفى إسنا للعزل يعلن خروج 4 حالات جديدة بعد شفائهم من فيروس كورونا بأمر الحكومة.. شم النسيم هذا العام في البلكونة! (إنفوجراف) السيسي يعزى أسرة الشهيد محمد الحوفى ويحيي رجال الداخلية على بطولتهم إنفو جراف.. جامعة حلوان تنتج جهاز تنفس صناعى بمكونات محلية قرار جمهورى بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بتحرير سيناء وزير التعليم يوضح أعداد الطلبة المتاح لهم الاشتراك فى مشروع بحثى واحد Advertisements معهد القلب يعلن إصابة طبيب بكورونا.. وشفاء أول حالة للمرض النائب العام يأمر بحبس 26 متهما لترويع مسئولين أثناء تنفيذ قرارات إزالة بنك ناصر: صرف المعاشات والمرتبات من خلال منافذ فورى لمنع التزاحم الصحة: ارتفاع عدد حالات كورونا التى تحولت نتيجة تحاليلها إلى سلبية لـ 751 تعرف على أبرز 9 قرارات لمجلس المحافظين خلال اجتماعه اليوم وزير الأوقاف:حماية الوطن جزء من صميم عقيدتنا ويجب أن نقف خلف قيادتنا السياسية غرفة عمليات التموين: انتظام استلام القمح المحلى فى أول أيام التوريد فيديو.. داعية إسلامى يحذر من الجزع من أزمة كورونا: نشمت الأعداء والشيطان محافظ القاهرة: إحالة من أعطى شهادة مطابقة للجراجات المخالفة للنيابة العامة الأوقاف: خصم 3 أشهر من بدل التحسين لمدير مديرية الشرقية لتقصيره فى العمل محافظة الجيزة: غلق جزئى لكوبرى الجيزة المعدنى لمدة 5 أيام مدرس بـ"الجلابية" يشرح بطريقة مبسطة عمل البحث لمراحل الابتدائى أون لاين.. فيديو الصحة: 73 أجنبيا مصابا بكورونا فى مصر بينهم 13 مازالوا بمستشفيات العزل

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