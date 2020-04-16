شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل شحنة مستلزمات طبية قادمة من الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة الدولى، فجر اليوم الخميس، طائرة صينية تحمل شحنة مستلزمات طبية قادمة من الصين لصالح وزارة الصحة المصرية، وهي هدية من الشعب الصينى للشعب المصرى، وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولى، إن الدكتور محمد شوقى، حضر نائبا عن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لاستقبال السفير الصيني بالقاهرة أثناء استقبال الشحنة بالمطار، وأكدت المصادر أن رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية، أمر بتشكيل لجنة جمركية، لسرعة إنهاء إجراءات وصول الشحنة.

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كان السفير الصيني بالقاهره لياو ليتشيانج، أعلن، أن طائرة صينية على متنها مستلزمات طبية تمنحها حكومة الصين إلى مصر، وبعض الدول في شمال إفريقيا تشمل أقنعة طبية وملابس واقية وكواشف الاختبار، مؤكدا خلال تغريدة على "تويتر" ، كما استلمت مصر الجمعة الماضية، شحنتين تضم مستلزمات طبية قادمة من الصين لمواجهة فيروس كورونا، تم تشكيل لجنة من رجال الجمارك لسرعة الإفراج عن الشحنة ونقلها إلى مخازن وزارة الصحة لتوزيعها على المستشفيات.