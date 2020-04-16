الصحة: تخصيص جزء من طاقة 105 للرد على استفسارات المستشفيات الخاصة عن كورونا

وكانت وزارة الصحة حددت سلسلة من الإجراءات فى التعامل مع كفيد 19 المستجد منها تخصيص منطقة وأسرة عزل للحالات المشتبه إصابتها بكورونا يحدد عددها تناسبيا مع طاقة المستشفى الاستيعابية ومعدل تدفق الحالات على استقبال المستشفى، بالإضافة إلى ضرورة متابعة تعريف الحالة المصابة بكورونا الصادر عن وزارة الصحة والسكان وتحديثاتها مع عزل الحالات المشتبه فيها طبقا لتعريف الحالة داخل منظقة العزل.

وشملت الإجراءات إبلاغ وزارة الصحة والسكان على الخط الساخن 105 أو التواصل مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة لإجراء اختبار الكشف عن فيروس كورونا مع تسليم استمارة الترصد الخاصة بالحالة مستكملة البيانات.

وفى حالة كون النتائج إيجابية لفيروس كورونا يتم نقل الحالات المستقرة إلى مستشفيات العزل ويتم تقييم الحالات المتدهورة بالاشتراك مع اللجنة العلمية المشكلة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 155 لسنة 2020 لمتابعة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وشددت وزارة الصحة فى تعليماتها على ضرورة التزام الأطقم الطبية بإجراءات مكافحة العدوى وضرورة ارتداء الواقيات للإجراء الطبى المتخذ تجاه الحالة المشخص اصابتها بفيروس كورونا وسيتم تخصيص جزء من طاقة الخط الساخن 105 للرد على استفسارات المستشفيات الخاصة فيما يتعلق بالحالات المشتبه اصابتها بفيروس كورونا