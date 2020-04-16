شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. فاروق الباز يشيد بجهود الدولة المصرية فى مواجهة كورونا: "مطمئن تماما" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد العالم المصرى الدكتور فاروق الباز، بالجهود التى بذلتها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكداً أن الدولة المصرية بكافة أجهزتها تتعامل بحرفية شديدة، وينبغى على المواطنين التعاون معها، من خلال الالتزام بالقرارات والإجراءات الاحترازية.



وأبدى "الباز" خلال بث مباشر مع ”الخليج 365”، فى أول ظهور له من مقر إقامته بالولايات المتحدة الأمريكية، إعجابه بما قامت به الحكومة المصرية ووزارة الصحة من إجراءات لمواجهة أزمة كورونا، مشيراً أنه كان قلقا فى بداية الأمر عما قد يحدث فى مصر جراء انتشار فيروس كورونا، ولكنه الآن مطمئن تماماً لأداء الحكومة المصرية فى مواجهة الأزمة.

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وقال عضو المجلس الاستشارى لرئاسة الجمهورية، إن لديه أصدقاء من الأطباء فى كندا وأمريكا وأستراليا متواصلون مع الأطباء فى مصر، ويؤكدون على أن الأطباء فى مصر يقومون بعملهم على أكمل وجه.

كما وجه "الباز" رسالة للمخالفين لإجراءات السلامة التى فرضتها الدولة يحثهم فيها على التزام الإجراءات الاحترازية، قائلا:" التزم بالإجراءات لإنها مش ليك لوحدك، وعيب لما تخلى مصلحتك تيجى على الآخرين".