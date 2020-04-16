شكرا لقرائتكم خبر عن الجارديان تشيد بجولات معالم مصر الأثرية على الإنترنت: من فوائد الإغلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت صحيفة "الجارديان" البريطانية بمبادرة وزارة السياحة والآثار والمعاهد والمؤسسات العلمية والأثرية بإمكانية القيام بزيارات افتراضية لأشهر المعالم المصرية لمحبى الحضارة المصرية من مختلف أنحاء العالم، أثناء الإغلاق الذى تطبقه معظم دول العالم كإجراء احترازى لمواجهة كورونا.

وقالت الصحيفة إن الإغلاق يشجع على الاستكشاف، مشيرة إلى دعوة هيئة تنشيط السياحة إلى العالم للاستمتاع بمقبرة الملكة مريسانخ الثالثة البالغة من العمر 5000 عام. وأوضحت أن دخول مجاني بدلاً من الرسوم المعتادة التى تقدر بـ 50 جنيهًا مصريًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجولة هي واحدة من أربع رحلات افتراضية للمواقع المصرية التاريخية التي يتم الترويج لها أثناء الإغلاق. وقالت إنه نظرًا لتدعيمه بالنمذجة ثلاثية الأبعاد من جامعة هارفارد، يعد هذا السفر البديل الحقيقي ، حيث يوفر إحساسًا ملموسًا بواحد من أفضل المقابر في العصور القديمة بالإضافة إلى المعلومات بنقرة واحدة.

ترتدي الملكة رداءًا أبيضًا، وهي مُصوَّرة على جدار مُقابل ، وكتمثال ، ذراعًا مع والدتها ، في غرفة انتظار غرب المدخل. فسر المصريون القدماء غروب الشمس في الغرب على أنه بوابة الموتى.

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جولات افتراضية

وقالت الصحيفة إنه إذا كانت هذه الجولة ربما تلهم الزيارات المستقبلية ، مشيرة إلى أنها جولة تأخذ المشاهد إلى مسجد ومدرسة السلطان برقوق لتعطيه لمحة عن مشهد محظور على السياح. في شارع القاهرة التاريخي ، تشير مدرسة المعز ، التي تعود إلى القرن الرابع عشر ، إلى مجد العصور الوسطى للمدينة التي ازدهرت من خلال التجارة بين الشرق والغرب.

تزور الجولات الأخرى الدير الأحمر في صعيد مصر ، واللوحات الجدارية الأفضل للقديسين الأقباط ذوي العيون الأفضل في مصر ، ومعبد بن عزرا - الذي تأسس ، فى المكان الذى كان يوجد موسى فيه.

وختمت الصحيفة تقريرها بالقول زيارة أربعة مواقع أثرية في أنحاء مصر خلال ساعة، أمر يجعل الإغلاق له فوائد.

وذكر بيان للوزارة ، أنه سيتم نشر عدد من الزيارات الافتراضية لها او شرح لبعض المتاحف من خلال المرشدين السياحيين المصريين، وهو الموقف الذى يأتى في اطار جهود الوزارة لإتاحة بعض المواقع الأثرية والمتاحف لشعوب العالم، للاستمتاع بمشاهدة الحضارة المصرية القديمة، خلال فترة تواجدهم في المنازل ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد (Covid19. وسيكون شعار هذه الزيارات Experience Egypt from Home Stay Home Stay Safe وتطلق الوزارة اليوم بالتعاون مع معهد البحوث الامريكية بالقاهرة اولي الزيارات الافتراضية لمقبرة مننا وهي من أجمل مقابر النبلاء بالبر الغربي بمدينة الأقصر والتي تعود إلى الأسرة الثامنة عشر.

جدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار تقوم بأعمال تطهير وتعقيم واسعة شملت جميع المتاحف والمواقع الأثرية في جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى تعقيم وتطهير عدد من الفنادق في الغردقة وخليج مكادي والجونة وجنوب سيناء والأقصر وغيرها من المدن السياحية بالتعاون مع غرفة المنشات الفندقية.