شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: طباعة اسمى على شيكات تحفيز كورونا "أمر مهم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء إنه لا يعتقد أن طبع اسمه على الشيكات التحفيزية الورقية التي تذهب إلى ملايين الأمريكيين "أمر مهم" ، مضيفًا أن الإضافة "لا تؤخر أي شيء".

وقال "حسنًا ، لا أعرف الكثير عن ذلك ، لكنني أفهم أن اسمي موجود. أنا لا أعرف إلى أين يتجهون ، كيف يذهبون. أفهم أنه لا يؤخر أي شيء. وأنا راضٍ. لا أتصور أنها أمر معقد. قال ترامب في البيت الأبيض في حديقة الورود ، أنا متأكد من أن الناس سيكونون سعداء للغاية للحصول على شيك جميل كبير الحجم واسمي عليه."

وكان اثنان من كبار مسؤولي الخزانة صرحا لصحيفة واشنطن بوست ، التي أبلغت عن القرار لأول مرة ، أن هذه الخطوة ستأجل على الأرجح تاريخ التسليم في المجموعة الأولى من الشيكات الورقية - مما قد يبطئ عملية قد تستغرق بالفعل ما يصل إلى 20 أسبوعًا. تصر دائرة الإيرادات الداخلية على أن هذه الخطوة لن تؤدي إلى تأخير.

وردا على سؤال من قبل كايتلان كولينز من شبكة سي إن إن على تقارير تفيد بأن قادة الأعمال أخبروه أن الاختبارات تحتاج إلى زيادة قبل أن يعود الأمريكيون إلى العمل ، قال ترامب إنه يريد أيضًا اختبارًا واسع النطاق ، لكنه مرر المسؤولية إلى حكام الأمة ، وكثير منهم يتطلعون إلى الحكومة الفيدرالية لاختبار الدعم.

"هذا ما أريده أيضًا. لدينا اختبارات رائعة ونريد من الولايات أن تدير هذه الاختبارات في معظم الأحيان ، لكننا نقف وراءها. لقد أجرينا اختبارات رائعة ، وقمنا باختبارات أكثر من أي بلد في العالم "

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وتابع: "سنعمل كثيرًا مع حكام الولايات. نريدهم أن يفعلوا ذلك. لن ندير موقفًا للسيارات في أركنساس ، ولن ندير موقفًا للسيارات حيث يوجد لديك وال مارت... ولكن لديك مركز اختبار وتشغيله من واشنطن العاصمة. الولايات مهيأة بشكل أفضل للقيام بذلك. لكننا سنعمل مع الولايات. نحن نقف وراء الولايات. سنعمل عن كثب مع الحكام فيما يتعلق بذلك ، والحصول على معدات إضافية ".