شكرا لقرائتكم خبر عن تخلص من صداع فواتير الكهرباء وغير عدادك لمسبوق الدفع × 5 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تسهيلات عديدة للمواطنين الذين يرغبون فى تغير عداد الكهرباء التقليدى لآخر مسبوق الدفع من خلال تقسيط قيمة العداد وسرعة التركيب، خاصة وأن العداد مسبوق الدفع يتميز بأن المواطن يتحمل قيمة استهلاكه الفعلى فقط دون التعرض لمشاكل فواتير الاستهلاك.

”الخليج 365” يرصد لقراءه خطوات تحويل العداد التقليدى لمسبوق الدفع، وهى كالاتى:

1- تقديم طلب تغير العداد بشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشتر من تقليدى لآخر مسبوق الدفع.

2- توفير عقد ملكية الوحدة المراد تغير العداد بها أو توكيل من المالك بتغير ملكية العداد.

3- صورة البطاقة الشخصية لصاحب العداد.

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4- دفع رسوم كارت شحن العداد.

5- دفع قيمة العداد مسبوق الدفع اذا كان العداد القديم تالف أو به كسر.

الجدير بالذكر أن إجمالى ما تم تركيبه حتى الآن من العدادات مسبوقة الدفع بالشبكة القومية للكهرباء بلغ حتى الان حوالى 8 مليون و 500 ألف عداد مسبوق الدفع، وتستهدف الوزارة لتحويل كافة العدادات إلى مسبوقة الدفع تركيب 28 مليون و 700 ألف عداد مسبوق الدفع.

ويتميز العداد مسبوق الدفع بأنه يضمن دقة المحاسبة على استهلاك الكهرباء الفعلى للمشترك وعدم وجود أخطاء نتيجة لتدخل العنصر البشرى.

