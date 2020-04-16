شكرا لقرائتكم خبر عن قرينة الرئيس السيسى تجرى اتصالا هاتفيا لتقديم واجب العزاء لوالدة الشهيد محمد الحوفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، اتصالا بوالدة البطل الشهيد محمد الحوفي لتقديم واجب العزاء. وقالت السيدة انتصار السيسى علي صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": أجريت اليوم اتصالاً هاتفياً بالسيدة المصرية العظيمة / وفاء مهنى والدة ابن مصر البطل الشهيد / محمد الحوفي، الذى لقى ربه بطلاً من أجل مصر وأمنها .. وقد أكدت اثناء المكالمة مع والدة البطل الشهيد اننا نفتخر بنجلها ونفتخر بكل شهدائنا الأبرار الذين يقدمون التضحيات ويحاربون الإرهاب الغاشم بكل شرف وبطولة .. وكم كان فخري عظيما بهذا النموذج الرائع للمرأة المصرية القوية القادرة على الصمود .. رحم الله البطل الشهيد وكل شهداء مصر الأبطال من جيشها الباسل وشرطتها العظيمة".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قرينة الرئيس السيسى تجرى اتصالا هاتفيا لتقديم واجب العزاء لوالدة الشهيد محمد الحوفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.