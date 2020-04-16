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ترامب يهدد بإغلاق مجلسى الكونجرس بزعم عرقلته فى تعيين القضاة والمناصب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بإغلاق مجلسى الكونجرس النواب والشيوخ بسبب "عرقلة" قدرته على تعيين قضاة ومناصب أخرى.

وزعم فى المؤتمر الصحفى اليومى أن هناك موافقة لـ 250 قاضيًا من خلال مجلس الشيوخ ، لكن هناك 129 منصبًا عالقًا في الكونجرس يمكن أن تعمل على إيجاد حلول لفيروس .

وقال ترامب، إن لجنة المستشارين يضعون خطط لإعادة الحياة إلى البلاد وإعادة وقدموا أفكارا رائعة حول كيفية عمل ذلك، موضحا أن هناك الكثير من الأذكياء الذين يحبون بلادنا، مضيفا: سوف تكون هناك عودة قوية للبلاد، معربا عن فخره عن الأمريكيين، موضحا أنه سيتحدث غدا مع حكام البلاد ، وسيكون يوما كبيرا.

 

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