شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: سنعلن المبادئ التوجيهية الجديدة لإعادة فتح الاقتصاد الأمريكى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، إنه سيعلن فى مؤتمر صحفى اليوم الخميس، المبادئ التوجيهية لإعادة فتح الولايات المتحدة.

وأضاف ترامب فى المؤتمر الصحفى اليومى لفريق البيت الأبيض لمكافحة كورونا، إن إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية أجازت 48 اختبارًا لفيروس كورونا، بما في ذلك اختبار الأجسام المضادة من مختبرات أبوت التي ستحدد ما إذا كان شخص ما قد أصيب سابقًا بفيروس كورونا وتطور المناعة.

وأوضح ترامب أن إدارة الأغذية والأدوية تعمل مع 300 شركة ومختبر لتوسيع قدرات الاختبار في الأسابيع المقبلة.

واستعرض ترامب إعلان من شركة جنرال موتورز يوضح أن الشركة تصنع أجهزة التنفس، وقال ترامب عن المقطع، الذى قدمته جنرال موتورز إلى الرئيس: "أعتقد أنهم قد يرغبون في عرض ذلك لمصلحتك".

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وأضاف فى المؤتمر الصحفى اليومى أن الولايات المتحدة أتممت 3.3 مليون اختبار بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء. وقال مختبر آبوت إنه يعمل على توفير اختبارات لمعرفة من اكتسب مناعة ضد المرض.

وقال ترامب: "من الواضح أن استراتيجيتنا العدوانية تعمل"، مستشهدا بأعداد حالات الإصابة بالفيروس التاجى الجديدة فى نيويورك وديترويت، وأضاف: "تشير البيانات إلى أننا تجاوزنا الذروة فى بعض الأماكن".