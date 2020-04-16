شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: تجاوزنا الذروة ببعض الأماكن.. ونعمل على إيجاد خطة لإعادة فتح الاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، إن جميع الفرق تعمل بجدية لإيجاد خطة لإعادة فتح الاقتصاد، مشيرا إلى أنه كان أمرا مروعا لرؤية كل هذا الموت والدمار، والضرر الذى ألحق بالاقتصاد الأمريكى.

وأضاف فى المؤتمر الصحفى اليومى، أن الولايات المتحدة أتمت 3.3 مليون اختبار بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء، متابعا: مختبر آبوت يعمل على توفير اختبارات لمعرفة من اكتسب مناعة ضد المرض.

وقال ترامب: "من الواضح أن استراتيجيتنا العدوانية تعمل"، مستشهدا بأعداد حالات الإصابة بالفيروس التاجى الجديدة في نيويورك وديترويت، وأضاف ترامب: "تشير البيانات إلى أننا تجاوزنا الذروة في بعض الأماكن".

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وأشار إلى أن 44 رحلة محملة على متنها معدات طبية بين الولايات، وأوضح أن الحكومة وفرت 39.9 مليون قناع وجهى و32 مليون رداء طبى، وملايين الكمامات.