"الفيسبوك" يوقع نصاب الوظائف الوهمية بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بالنصب والاحتيال على راغبي الحصول على فرص عمل داخل البلاد والاستيلاء منهم على مبالغ مالية.

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، بممارسة أحد الأشخاص مواليد 1979، مقيم بمحافظة بورسعيد، وله محل إقامه آخر بالجيزة "له معلومات جنائية"، نشاطًا احتياليًا غير مشروع فى الاستيلاء على أموال الشباب من راغبي العمل داخل البلاد وقام بإدارة شركة "غير مرخصة" لإلحاق العمالة الداخلية، كائنة بدائرة قسم شرطة الجيزة، معلنًا من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن توافر فرص عمل للشباب بالفنادق والمطاعم والشركات داخل البلاد مقابل مرتبات مجزية وتمكن من استقطاب العديد من الضحايا راغبى العمل وتحصل منهم على مبالغ مالية تراوحت مابين 300 - 500 جنيه، للفرد الواحد كمصاريف إدارية تحت ذلك الزعم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور بمقر الشركة المشار إليها وعثر بحوزته على "كمية من عقود اتفاق عمل بينه وبين ضحاياه بعضها خالي البيانات - كمية من استمارات طلب الحصول على فرص عمل مدون بها أسماء العديد من ضحاياه راغبي الالتحاق بالوظائف بعضها خالي البيانات - 9 صور حوالات بريدية بأسماء ومبالغ مختلفة- كمية من صور لمستندات لضحاياه"، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه على النحو المشار إليه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.