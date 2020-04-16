"المهمة لازم تتم" .. أغنية "المهمة" تبُرز جهود الداخلية في مواجهة الإرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي وعلاء عمران:

أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية، فيديو على صفحة الوزارة الرسمية على "الفيس بوك" لأغنية بعنوان "المهمة"، توضح مهام رجال الشرطة ودورهم لحماية المواطن المصري والتصدي للإرهاب والجريمة.

كانت وزارة الداخلية، أعلنت مساء أمس الثلاثاء، مصرع 7 عناصر إرهابية في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة داخل مخبأهم بالأميرية.

ووردت معلومات لقطاع الأمن الوطني عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية، تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق وجنوب القاهرة كنقطة إنطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع احتفالات الأخوة الأقباط بعيد القيامة.

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تم رصد عناصر تلك الخلية والتعامل معها ما أسفر عن مصرع 7 عناصر إرهابية بحوزتهم؛ 6 بنادق آلية، 4 سلاح خرطوش، وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة.

وأضافت الوزارة في بيانها أمس أن التعامل أسفر عن استشهاد المقدم محمد الحوفي بقطاع الأمن الوطني وإصابة ضابط آخر وفردين من قوات الشرطة.

وأوضح البيان أنه تم تحديد أحد مخازن الأسلحة والمتفجرات بمنطقة المطرية والتي كانوا يعتزمون استخدامها في تنفيذ مخططهم الإرهابي، وباستهدافه عثر على 4 بنادق آلية وكمية من الذخيرة.