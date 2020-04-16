محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:
أعلنت وزارة الصحة، في الساعات الأولى من صباح الخميس، وصول شحنة من الإمدادات الطبية والوقائية من جمهورية الصين الشعبية إلى مطار القاهرة.
ونشرت الوزارة بثا مباشرا على حسابها على فيسبوك لاستقبال شحنة الإمدادات الطبية.
وتواجد عدد من المسؤولين بوزارة الصحة في مطار القاهرة لاستقبال الشحنة، وكذلك سفير الصين بالقاهرة.
كانت هذه تفاصيل خبر بث مباشر.. وصول شحنة مساعدات طبية من الصين إلى مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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