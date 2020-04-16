شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عزل القرية.. تحويل 5 من أبناء «صفط تراب» إلى مستشفى «صدر المحلة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة في الغربية، والدكتور هشام شيحة، مدير إدارة المستشفيات، الوحده الصحية بقرية صفط تراب بمركز المحلة الخاضعة للحجر الصحي.

ولاحظ «حميدة» وجود أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» على 5 من المخالطين للحالات، فقرر على الفور نقلهم إلى مستشفي صدر المحلة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية.

وأشار «حميدة» إلى توفير المستلزمات الطبية اللازمة لحماية الطاقم الطبي، وتوفير الكلور لتطهير الوحدة الصحية، وعمل المسح الطبي لجميع المخالطين لحالات الإصابة بفيروس كورونا.

ووجه «شيحة» بتوفير طبيب صدر وطبيب حميات للتواجد بشكل دائم داخل الوحدة للكشف على الحالات المشبه في إصابتها، فيما وجه «حميدة» بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.