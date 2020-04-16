شكرا لقرائتكم خبر عن قرينة رئيس الجمهورية تجري اتصالًا هاتفيًا بأم الشهيد محمد الحوفي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا بالسيدة المصرية العظيمة وفاء مهنى، والدة ابن مصر البطل الشهيد محمد الحوفي، الذي لقى ربه بطلا من أجل مصر وأمنها.

وأكدت قرينة الرئيس اثناء المكالمة مع والدة البطل الشهيد «أننا نفتخر بنجلها ونفتخر بكل شهدائنا الأبرار الذين يقدمون التضحيات ويحاربون الإرهاب الغاشم بكل شرف وبطولة، وكم كان فخري عظيما بهذا النموذج الرائع للمرأة المصرية القوية القادرة على الصمود. رحم الله البطل الشهيد وكل شهداء مصر الأبطال من جيشها الباسل وشرطتها العظيمة».