شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح من وزارة الصحة بشأن خبر «حذف البيان اليومي لحالات كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضح المكتب الإعلامي لوزارة الصحة والسكان لـ«المصري اليوم» أنها لم تحذف البيان اليومي للوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وأنها حذفت فقط الكلمة المصورة للوزيرة الدكتورة هالة زايد، لإجراء تعديل تقني وفني في الفيديو، وليس في البيان اليومي.

وتعرض البيان اليومي الصادر الأربعاء للحذف، بعد دقائق من نشره على الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وسرعان ما عاودت الصفحة نشر البيان بالصيغة والاحصائيات نفسها، دون إجراء أي تعديل في أرقام أو نص البيان اليومي.

وأعلنت الوزارة في بيان، الأربعاء، تسجيل 155 إصابة جديدة، و5 حالات وفاة، فضلًا عن خروج 39 من المصابين من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.