شكرا لقرائتكم خبر عن لمساعدة الغارمات والعمالة المتضررة.. عمرو الليثي يقدم «خط الخير» على «راديو مصر» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يقدم الإعلامي عمرو الليثي برنامجا جديدا بعنوان «خط الخير» على راديو مصر في شهر رمضان.
تأتي فكرة البرنامج تماشيا مع الأحداث والظروف الراهنة جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، وتداعياته على الأسر غير القادرة، من خلال تقديم الأعمال الخيرية بالتواصل مع المستمعين ومتابعي البرنامج.
ودور البرنامج خدمي في مساعدة الغارمات وأصحاب الديون، ومساعدة الأسر غير القادرة، ودعم العمالة اليومية المؤقتة، وتجهيز قرابة 1000 من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتجهيز قرابة 500 عروسة، و300 عملية.
يذاع البرنامج يوميا ويستقبل مكالمات المستمعين على الهواء، وفي حال تعذر استقبال مكالمات الهواء، يوجد خط شكاوى مسجل يترك المستمع شكوته، ومن ثم يتواصل البرنامج معه.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
2,505
-
تعافي
553
-
وفيات
183
كانت هذه تفاصيل خبر لمساعدة الغارمات والعمالة المتضررة.. عمرو الليثي يقدم «خط الخير» على «راديو مصر» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.