شكرا لقرائتكم خبر عن لمساعدة الغارمات والعمالة المتضررة.. عمرو الليثي يقدم «خط الخير» على «راديو مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يقدم الإعلامي عمرو الليثي برنامجا جديدا بعنوان «خط الخير» على راديو مصر في شهر رمضان.

تأتي فكرة البرنامج تماشيا مع الأحداث والظروف الراهنة جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، وتداعياته على الأسر غير القادرة، من خلال تقديم الأعمال الخيرية بالتواصل مع المستمعين ومتابعي البرنامج.

ودور البرنامج خدمي في مساعدة الغارمات وأصحاب الديون، ومساعدة الأسر غير القادرة، ودعم العمالة اليومية المؤقتة، وتجهيز قرابة 1000 من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتجهيز قرابة 500 عروسة، و300 عملية.

يذاع البرنامج يوميا ويستقبل مكالمات المستمعين على الهواء، وفي حال تعذر استقبال مكالمات الهواء، يوجد خط شكاوى مسجل يترك المستمع شكوته، ومن ثم يتواصل البرنامج معه.