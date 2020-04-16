شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تدرس إطلاق تطبيقات جديدة لسداد الفواتير إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تبحث حالياً إطلاق تطبيقات جديدة مجانية على الهواتف المحمولة ليستطيع المواطن سداد فاتورة الاستهلاك الشهرية إليكترونيا دون الحاجة لانتظار الفاتورة الشهرية.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الوزارة تسعى للتوسع فى عمليات السداد الإلكترونى خلال الفترة القادمة بعد استجابة العديد من المواطنين لسداد فواتير الاستهلاك للأشهر الماضية إليكترونيا للحد من انتشار فيروس كورونا و عدم الاختلاط ، لافتا الى أن التطبيقات الجديدة ستكون اكثر سهولة و يسر على المواطن.

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وقال حمزة، إن هناك منافذ عديدة يمكن للمواطنين سداد فواتير الكهرباء من خلالها فى حالة عدم الرغبة فى التعامل مع محصل الكهرباء للحد من انتشار فيروس كورونا، موكدًا أن المشترك يمكن أن يسدد فاتورة الكهرباء من خلال المنافذ الإلكترونية الخاصة مثل فورى وأمان وميزة وغيرها أو باستخدام كارت الفيزا أو من خلال مكاتب البريد الإلكترونى.

وتابع حمزة، أن الموقع الرسمى للشركة القابضة لكهرباء مصر يتيح إمكانية السداد لفواتير الكهرباء، لافتًا إلى أنه كل ما يحتاجه المواطن لسداد فاتورة الكهرباء هو إدخال رقم "الكود الإلكترونى" الموجود أعلى فاتورة الكهرباء فى المنتصف وهو رقم ثابت لا يتغير فى كل فاتورة.

و كشف حمزة أنه يجرى حاليا التوسع فى استخدام تطبيق سهل فى (App Store - Play Store) شحن العدادات مسبقة الدفع عن طريق خاصية الـ (NFC) (الشحن عن طريق الهاتف المحمول) وذلك باستبدال كروت الشحن للعدادات مسبقة الدفع بكروت تدعم خاصية الـ NFC من خلال شركة التوزيع المعنية (بعد مراجعة المشترك لشركة الكهرباء التابع لها لمعرفة تكامل العداد الخاص به مع تطبيق سهل.