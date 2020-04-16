شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الجمعيات يؤكد دعم المجتمع المدنى للدولة في مواجهة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، دعم و مساندة المجتمع المدنى المتمثل فى 57 ألف جمعية ومؤسسة أهلية للدولة المصرية فى مواجهة الإرهاب، لافتا إلى أن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ينعى البطل الشهيد المقدم محمد فوزي الحوفي، بقطاع الأمن الوطني، والذي استشهد أثناء مداهمة خلية إرهابية بالأميرية داعين المولى عز وجل أن يرحم شهداء مصر الأبرار وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان.

وأضاف طلعت عبد القوى، فى بيان اليوم، أنه بعد الأحداث الدامية التى شهدتها منطقة الأميرية واستشهد على أثرها أحد أبطال رجال الشرطة المصرية البواسل وبعد أحداث مشابهة فى سيناء تساقط خلالها شهداء من الشرطة والجيش خلال المرحلة الماضية فإن المجتمع المدنى يؤكد الوقوف خلف الرئيس عبد الفتاح السسيسى رئيس الجمهورية فى أى تحرك يتخذه ضد فلول وقوى الإرهاب الأسود.

وأكد عبد القوى وقوف الشعب المصرى خلف قيادته وجيشه وجهاز الشرطة على قلب رجل واحد ضد جحافل الإرهاب الأسود الممول والمخطط له من قوى خارجية يهمها تركيع الدولة المصرية، لافتا إلى أن الدولة التى نجحت فى إسقاط أعتى تنظيم إرهابى فى العالم سوف تنتصر على كل مخططات الإرهاب مهما كانت قوته ومخططاته وأن العمليات الإرهابية الخسيسة لا تزيد الشعب المصري إلا ترابطا ووحدة وإصرارا على دحر بقايا هؤلاء المجرمين أعداء الإنسانية والاستقرار والأمن، ويجدد المجتمع المدنى العزم على الاستمرار في مسيرة التنمية والرخاء لمصرنا العزيزة ودحر فلول الإرهاب الخسيس.

وأضاف أن الاتحاد العام والاتحادات الإقليمية والنوعية بجميع محافظات الجمهورية، تنعى بخالص العزاء إلى أسرة الشهيد والشعب المصري مع تمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا ان العمليات الإرهابية الخسيسة لا تزيد الشعب المصري إلا ترابطا ووحدة وإصرارا على دحر بقايا هؤلاء المجرمين أعداء الإنسانية والاستقرار والأمن ويجدد المجتمع المدنى العزم على الاستمرار في مسيرة التنمية والرخاء لمصرنا العزيزة ودحر فلول الإرهاب الخسيس.